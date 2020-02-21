Президент Владимир Зеленский оценил вчерашние протесты в Новых Санжарах Полтавской области против размещения в местном санатории эвакуированных людей из Китая.



«Мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах показалось, что мы Европа эпохи Средневековья. К сожалению», — сказал Зеленский во время награждения победителей конкурса грантов Украинского фонда стартапов в Киеве.



«Давайте не забывать, что мы с вами люди, а не... Не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — добавил президент.



Зеленский также сказал присутствующим, что верит в то, что в скором будущем появится стартап, «который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и <...> критическому мышлению».

20 февраля в Украину вернулся самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.



Зеленский заверил, что властями были предприняты беспрецедентные меры безопасности при эвакуации людей из Уханя, чтобы гарантировать, что коронавирус COVID-19 не попадет в Украину.