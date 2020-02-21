В Кремле заявили, что даты саммита «нормандской четверки» пока нет

В Кремле заявили, что новый саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине нужно проводить после того, как будут реализованы договоренности саммита «четверки» в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что конкретной даты следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине нет.



«До саммита необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита», — добавил Песков.

Предыдущая встреча глав «нормандской четверки» (Украины, Франции, Германии и России) состоялась 9 декабря в Париже. Следующая встреча должна состояться в апреле в Берлине.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что «нормандский саммит» состоится не в апреле, а позже. Вместе с тем президент Владимир Зеленских отметил, что у него таких данных нет.