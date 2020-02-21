В субботу Торецку обещают дать воду

В Донецкой области 21 февраля ремонтная бригада закончила восстановительные работы на водопроводе «Горловка-Торецк». Об этом сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.



Стабильное водоснабжение в Торецке появится с 22 феварля.



«В течение 10 часов продлится застывания бетона, после чего произойдет постепенное наполнение водопровода и городского резервуара. Водоснабжения районов города и поселков будет восстанавливаться начиная с 22 февраля в зависимости от объемов и давления поступления воды соответственно принципиальной схеме централизованного водоснабжения», - говорится в сообщении.



Перебои с водоснабжением в городе длятся уже более 7 дней.