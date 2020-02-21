В Мариуполе СБУ задержала нацгвардейца, который торговал оружием

В Мариуполе (Донецкая область) Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Национальной гвардии, который торговал оружием и боеприпасами.



«По данным следствия, срочник одной из воинских частей незаконно скупал оружие для дальнейшей перепродажи. Опасный товар злоумышленник хранил в специально оборудованном тайнике на берегу моря. Покупателей он подыскивал среди своих знакомых», - сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что правоохранители задержали военнослужащего во время очередной попытки сбыта двух гранат Ф-1. Так, в ходе обысков в квартире военнослужащего и на месте хранения оружия сотрудники спецслужбы нашли подготовленный к продаже ручной противотанковый гранатомет.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.