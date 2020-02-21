Аваков: Минимум семь участников беспорядков в Новых Санжарах должны быть арестованы

Правоохранители будут просить суд об аресте минимум семи граждан, которые участвовали в беспорядках во время столкновений с полицией в Новых Санжарах Полтавской области 20 февраля. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Речь идет о беспорядках, которые произошли на Полтавщине из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

«Вчера задержали много людей, 24 человека сходу задержали. Задержали, потом отпустили, кроме одного, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение. Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев. Он по ст. 208 задержан», - сказал Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

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По его словам, еще шестеро граждан в ближайшие сутки получат от полиции «подозрения с предложением суду прямого ареста».

«Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями. Это те, кто бросал камни в этот автобус. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые находятся потенциально под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими, и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем". Еще там были крики, когда кричали в адрес иностранцев, которые с нами приехали», - пояснил Аваков.

Глава МВД настаивает на том, чтобы «те, кто повел себя недостойно, повел себя преступно, получили наказание».

Аваков также подчеркнул, что сам дал команду, чтобы у полиции и Нацгвардии в Новых Санжарах не было средств нападения.

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«Они все были без резиновых палок, ребята были с голыми руками и щитами. Для того чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что "нас тут избили зверски"», - указал он.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения в страну украинцев и иностранцев из китайского Уханя, должны понести наказание.