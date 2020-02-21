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Новая версия Минских соглашений и неизвестный бюджет «ДНР». Главное за день

21 февраля 2020, 23:52

Новая версия Минских соглашений и неизвестный бюджет «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 февраля, в обзоре «Донбасс: полый доступ».

Политика

Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хоть Россия публично выступает против этого. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, украинская сторона сейчас работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Президент России Владимир Путин заявил, что допускает достижение договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским «о мире, о дружбе».

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал, как сотрудничал с миллиардером Ринатом Ахметовым в 2014 году для стабилизации ситуации в стране. По его словам, украинский бизнесмен отказался от силовых методов подавления сепаратистских митингов в Донецкой области.

Общество

Так называемое министерство образования при группировке «ЛНР» планирует начать проведение военно-спортивных игр по стрельбе «Ворошиловский стрелок» для детей.

Экономика

Сотрудники «министерства доходов и сборов» при группировке «ДНР» были задержаны по подозрению в махинациях «на таможенных постах».

Группировка «ДНР» планирует утвердить временный бюджет до принятия «закона» о бюджете на очередной финансовый год.

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