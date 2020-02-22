Штаб: Диверсанты пытались прорваться у Новотошковского

Сегодня ночью, 22 февраля, диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила неудачную попытку прорыва через линю соприкосновения в Луганской области.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских военных вблизи населенного пункта Новотошковское.



Подчеркивается, что подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отбили атаку.



«В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника», — рассказали в штабе.



О потерях с украинской стороны не сообщается.

18 февраля, по сообщению штаба ООС, боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 13 нарушений «режима тишины», ранен военнослужащий.