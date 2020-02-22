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«ЛНР»: Горел дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью, есть погибший

22 февраля 2020, 10:13

«ЛНР»: Горел дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью, есть погибший

Вечером 21 февраля произошел пожар в «Антрацитовском доме-интернате для людей пожилого возраста и инвалидов» в селе Колпаково неподконтрольного украинским властям Антрацитовского района Луганской области. Об этом сегодня сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».

На месте пожара обнаружен мертвый мужчина 1977 года рождения. Были эвакуированы 22 человека.

Отмечается, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. В результате происшествия уничтожены вещи на площади 15 м2, дверь, повреждено пластиковое окно.

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