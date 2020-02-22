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В Офисе Зеленского ответили на слова Путина об объединении

22 февраля 2020, 14:10

В Офисе Зеленского ответили на слова Путина об объединении

Офис президента Владимира Зеленского уверен, что российско-украинские отношения не могут определяться «геополитическими амбициями» лидеров, сообщает газета Washington Examiner.

Так офис прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина в интервью ТАСС о том, что объединение возможностей Украины и России потенциально может создать «глобального конкурента» в Европе и всем мире.

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — сказали в Офисе президента Украины.

Также офисе Зеленского отреагировали на слова Путина о том, что Православная церковь Украины якобы разрушила единство в православии страны.

«В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, инициируемое конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденное церковным документом, томосом», — сказали в офисе Зеленского.

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