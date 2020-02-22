На комбинате Ахметова в Мариуполе погибла работница

На территории аглофабрики Мариупольского металлургического комбината имени Ильича погибла машинистка конвейера, начато расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Тело 57-летней машинистки с множественными телесными повреждениями было обнаружено 21 февраля около 18:10 на решетке конвейера.



По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса.

ММК имени Ильича входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова.