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«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля

22 февраля 2020, 17:08

«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля

Модернизация контрольно-пропускных пунктов группировки «Горловка» и «Александровка» на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территории будет завершена до июля текущего года. Об этом заявил «министр доходов и сборов» при группировке «ДНР» Евгений Лавренов.

«Сейчас мы заканчиваем КПП "Горловка" и, как только сойдет снег, начнем работы на "Александровке". Все ремонтно-строительные работы планируется завершить к третьему кварталу текущего года», — приводит его слова сепаратистский ресурс ДАН.

В конце августа 2019 года «ДНР» завершила модернизацию пункта пропуска «Еленовка».

При этом в группировке обещали, что остальные КПП будут модернизированы и открыты осенью того же года. «Время, которое мы предполагаем на все четыре [пункта пропуска], наверное, займет несколько месяцев», — говорил «вице-премьер ДНР» Владимир Пашков в июне 2019-го.

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Со стороны подконтрольной группировке «ДНР» территории работают КПП «Горловка», «Александровка», «Еленовка» и «Октябрь». Также в Донецкой области функционируют четыре украинских пункта пропуска: «Майорское», «Новотроицкое», «Марьинка», «Гнутово». 

Проблемы с пропуском через блокпосты «ДНР» существуют не первый год. Большие очереди на КПП в своих отчетах неоднократно описывала мониторинговая миссия ОБСЕ. В декабре эту проблему публично признал глава «ДНР» Пушилин. Украинская сторона проблему с большими очередями решила несколько лет назад.

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