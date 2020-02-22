Сегодня на Донбассе был ранен украинский военный при подрыве

С начала суток, 22 февраля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отмечается в сообщении.



Обстрелы зафиксированы у Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Красногоровки, Крымского, Новолуганского.



В штабе напомнили о попытке прорыва диверсантов ночью 22 февраля у Новотошковского.



Также отмечается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве украинский военный получил ранения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и оказали помощь.