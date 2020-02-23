На Донбассе зафиксировали 11 обстрелов в субботу

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что военный пострадал в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.



Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рассказали в штабе.



Уточняется, что огонь велся у Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Красногоровки, Лебединского, Водяного, Гнутово, Крымского, Новолуганского.



С начала текущих суток, 23 февраля, боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.