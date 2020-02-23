Ответственный за автодороги Донетчины убежал от журналистов

Начальник службы автодорог Донецкой области Игорь Макогон убежал от съемочной группы. Видео инцидента опубликовал телеканал «Донбасс».



Журналисты хотели поинтересоваться, когда ожидать ремонта трассы Покровск — Константиновка.



Однако, когда чиновник увидел камеру, то сначала закрылся в одном из кабинетов. А потом, пока сотрудники службы забаррикадировали проход съемочной группе, Макогон убежал.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сказал журналистам, что лично спросит у Макагона, почему тот убежал.



По данным системы государственных закупок ProZorro, на ремонт дороги между Покровском и Константиновкой выделят более полумиллиарда гривен. Однако этих денег хватит только на половину пути. Но в облгосадминистрации обещают найти дополнительные средства.



Всего на ремонт дорог Донецкой области в 2020 году потратят более полутора миллиарда гривен.



