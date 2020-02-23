«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение в Новых Санжарах

Участники протестов в поселке Новые Санжары на Полтавщине, где организовали 14-дневную обсервацию для эвакуированных из Китая, записали видеообращение. Ролик опубликован на YouTube-канале Poltavske.TV.



Авторы обращения, в частности, утверждают, что являются жителями Новосанжарского района, а за провокаторов их приняли по ошибке. Один из молодых людей заявил, что на месте протеста оказался «из-за интереса» и пробыл там «не больше часа».





Ранее президент Владимир Зеленский назвал участников протеста в поселке «вирусологами в спортивных костюмах» и пообещал наказать заказчиков и организаторов беспорядков. Секретарь СНБО Алексей Данилов также считает, что в Новых Санжарах были «профессиональные подстрекатели», которые к поселку «не имеют никакого отношения». В МВД заявили, что проверяют информацию о приезжих провокаторах.

20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя, где произошла эпидемия коронавируса. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. МВД готовит подозрения и админпротоколы.