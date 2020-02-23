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В Украину из-за Крыма не пустили двух россиян, которые ехали читать лекции

23 февраля 2020, 12:02

В Украину из-за Крыма не пустили двух россиян, которые ехали читать лекции

Украинские пограничники в аэропорту «Киев» отказали в пропуске в страну двух граждан России, которые работают в сфере массовой информации. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, вчера во время оформления рейса «Минск-Киев» пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции «о копирайтинге и поиске вдохновения». «Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», — заявили в ГПСУ.

Тем же рейсом по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. По данным пограничников, россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на оккупированном Крымском полуострове.

«А в своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев», — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Обоим гражданам РФ отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в страну на три года. В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.

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