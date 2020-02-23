ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали длинные очереди на блокпостах группировки «ДНР» вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщается в свежем отчете мисии.



Так, утром 21 февраля на блокпосте Кременца под Донецком наблюдатели видела очередь примерно из 150 автомобилей, направлявшихся в подконтрольные правительству Украины районы, а также очередь из приблизительно 20 автомобилей и микроавтобуса, которые ожидали в противоположном направлении.



Примерно пополудни того же дня на блокпосте вблизи Еленовки под Донецком команда миссии видела очередь примерно из 200 автомобилей, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 25 автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении.

Проблемы с пропуском через блокпосты «ДНР» существуют не первый год. Большие очереди на КПП в своих отчетах неоднократно описывала мониторинговая миссия ОБСЕ. В декабре эту проблему публично признал глава «ДНР» Пушилин. Украинская сторона проблему с большими очередями решила несколько лет назад путем модернизации пунктов пропуска.



В конце августа 2019 года «ДНР» завершила модернизацию пункта пропуска «Еленовка». Модернизацию других пунктов пропуска там отложили до лета 2020 года.