Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»

23 февраля 2020, 15:39

ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали длинные очереди на блокпостах группировки «ДНР» вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщается в свежем отчете мисии.

Так, утром 21 февраля на блокпосте Кременца под Донецком наблюдатели видела очередь примерно из 150 автомобилей, направлявшихся в подконтрольные правительству Украины районы, а также очередь из приблизительно 20 автомобилей и микроавтобуса, которые ожидали в противоположном направлении.

Примерно пополудни того же дня на блокпосте вблизи Еленовки под Донецком команда миссии видела очередь примерно из 200 автомобилей, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 25 автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Проблемы с пропуском через блокпосты «ДНР» существуют не первый год. Большие очереди на КПП в своих отчетах неоднократно описывала мониторинговая миссия ОБСЕ. В декабре эту проблему публично признал глава «ДНР» Пушилин. Украинская сторона проблему с большими очередями решила несколько лет назад путем модернизации пунктов пропуска.

В конце августа 2019 года «ДНР» завершила модернизацию пункта пропуска «Еленовка». Модернизацию других пунктов пропуска там отложили до лета 2020 года.

Еще по теме

Организации
ДНР ОБСЕ
Прочее
Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли
16:28
«ЛНР» пригрозила максимальной интеграцией с РФ из-за желания Украины изменить «Минск»
15:39
ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»
12:44
ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля
22:10
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
17:08
«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля
14:57
В центре Донецка трамвай сошел с рельсов
12:23
Заводы «ДНР» выплатили зарплату за декабрь в конце февраля
11:10
ОБСЕ рассказала о повреждениях жилых домов в день боя на Луганщине
10:13
«ЛНР»: Горел дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью, есть погибший
23:52
Новая версия Минских соглашений и неизвестный бюджет «ДНР». Главное за день
18:06
В «ДНР» до сих пор ничего не известно о бюджете-2020. «Правительство» утвердит временный
16:17
«ЛНР» будет еще активнее учить школьников стрелять
14:27
«ДНР» сообщила о задержании «таможенников» за махинации
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
все новости
17:15
23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли
16:28
«ЛНР» пригрозила максимальной интеграцией с РФ из-за желания Украины изменить «Минск»
15:39
ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»
14:25
«Шахтер» готовит самолет для эвакуации людей из Китая. Контролирует Зеленский
12:44
ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля
12:02
В Украину из-за Крыма не пустили двух россиян, которые ехали читать лекции
11:21
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение в Новых Санжарах
10:32
В Константиновке строят завод по утилизации биоотходов рядом с памятником жертвам фашизма
09:29
Ответственный за автодороги Донетчины убежал от журналистов
09:05
На Донбассе зафиксировали 11 обстрелов в субботу
22:10
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
20:19
Сегодня на Донбассе был ранен украинский военный при подрыве
17:08
«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля
16:38
На комбинате Ахметова в Мариуполе погибла работница
16:16
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
все новости
ВИДЕО
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция