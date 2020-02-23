Донбасс: Обзор главных новостей недели

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 17 — 23 февраля, в обзоре.

Урегулирование конфликта на Донбассе



В Киеве была перенесена презентация Национальной платформы примирения и единства, анонсированная на 19 февраля. Причиной стало обострение конфликта на Донбассе.



Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что бой в Луганской области 18 февраля не изменит курс на установление мира.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что сомневается в «нормандской встрече» (Украина, Франция, Германия, Россия) в апреле. Дата новой встречи лидеров «нормандского формата» пока не определена, заявила заместительница официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе Киеву надо обсуждать с группировками «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал идею Владимира Зеленского о совместном патрулировании участка границы с Россией методом «увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных».



«ДНР» отказывается говорить о новой дате обмена удерживаемыми лицами. Как заявила «омбудсвумен» при группировке Дарья Морозова, о дате нового обмена на Донбассе можно будет говорить только после полной «процессуальной очистки» украинской стороной участников обмена 29 декабря.



Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после деоккупации Донбасса МВД совместно с миссией ОБСЕ и представителями местных громад создадут «переходные совместные полицейские силы», целью которых будет поддерживание правопорядка до начала функционирования украинских органов власти. Также он считает, что до начала деоккупации и перехода отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинских властей Верховная Рада должна принять закон «о коллаборантах».



В совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие боевики группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает правильным предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией на Донбассе. Но сам Волкер не верит, что подобные патрули появятся.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает, что после возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинской власти органами местного самоуправления будут руководить те, кто делал это при группировках «Л-ДНР». По его мнению, это может произойти по итогам выборов. Министр заявил, что Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок «Л-ДНР».

Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хоть Россия публично выступает против этого. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, украинская сторона сейчас работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен». В группировке «ЛНР» критично восприняли это заявление.



Россия в очередной раз заявила, что не является стороной вооруженного конфликта на Донбассе, а значит у нее нет обязанностей согласно Минским договоренностям. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 18 февраля.



Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова, который был куратором группировок «Л-ДНР» на Донбассе.



Политика



Представители федерального правительства Германии заявили, что не принимали участия в подготовке документа «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», опубликованного перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Также в правительстве ФРГ заявили, что не были заранее проинформированы об этой инициативе.



США на заседании Совета безопасности ООН призвали Россию вывести свои силы с восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и мер, принятых лидерами «нормандской четверки» в Париже. Также в поддержку Украины выступили нынешние члены Совета безопасности ООН: Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша.



Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал, как сотрудничал с миллиардером Ринатом Ахметовым в 2014 году для стабилизации ситуации в стране. По его словам, украинский бизнесмен отказался от силовых методов подавления сепаратистских митингов в Донецкой области.



Права человека



Министерство внутренних дел Украины продолжает вести следственные действия, направленные на розыск пропавших без вести в зоне боевых действий на Донбассе, и идентификацию погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



«МГБ» при группировке «ЛНР» объявило о задержании Виктора Филипченко, который прибыл на подконтрольную боевикам территорию. Он обвиняется в «шпионаже». Также в «ЛНР» объявили об аресте жителя Луганска Александра Пожидаева, обвинив в работе на Службу безопасности Украины.



В Покровске (Донецкая область) работники шахты «Краснолиманская» вышли на протест с требованием выплатить им долги по зарплатам.



Боевые действия



Незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 18 февраля. Почти все обстрелы были в Луганской области. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевые поражения.



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что позиции подразделений Объединенных сил после атаки боевиков в Луганской области утром 18 февраля остались неизменными. Он отметил, что во время массированного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований один из наблюдательных постов был оставлен украинскими военными на время.



Специальная монитооринговая миссии ОБСЕ в своем отчете рассказала о жителе поселка Голубовское на Луганщине, который был ранен в ходе обстрела 18 февраля. Также СММ зафиксировала более 2,3 тысяч взрывов в Луганской области, когда боевики атаковали позиции украинских подразделений.



Новые участки разведения сил и техники на линии разграничения сторон на Донбассе окончательно еще не согласованы, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. Он также рассказал, что на Донбассе в данный период находятся более 25 тысяч российских военных.



В результате вооруженного конфликта в Донбассе за 2019 год погибли 27 гражданских, еще 140 получили ранения. Такие данные озвучили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов и электроподстанции в результате обстрелов в неподконтрольных украинским властям Золотом-5 и Голубовском Луганской области.



Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила неудачную попытку прорыва через линю соприкосновения в Луганской области.



Общество



Среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев есть трое жителей Мариуполя и один житель Константиновки.



Городской голова Светлодарска (Донецкая область) Анатолий Брехунец находится под круглосуточным домашним арестом – его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



В «ДНР» отложили до июля открытие модернизированных контрольно-пропускных пунктов «Горловка» и «Александровка» на линии соприкосновения.



Вечером 21 февраля произошел пожар в «Антрацитовском доме-интернате для людей пожилого возраста и инвалидов» в селе Колпаково неподконтрольного украинским властям Антрацитовского района Луганской области. На месте пожара обнаружен мертвый мужчина 1977 года рождения. Были эвакуированы 22 человека.



В Донецке группировка «ДНР» устроила выставку военной техники в парке Ленинского комсомола по случаю Дня защитника отечества, который на подконтрольных боевикам территориях продолжают отмечать 23 февраля.



Пять горняков получили ожоги вследствие вспышки метана в подземных горных выработках на так называемом частном угледобывающем предприятии ФЛП «Оглода» (копанке) в неподконтрольном украинским властям Шахтерске.



На окраине Константиновки Донецкой области началось строительство завода по утилизации биоотходов рядом с памятником жертвам фашизма. В начале февраля на митинг против строительства завода вышли местные жители, которые опасаются, что новое предприятие будет загрязнять окружающую среду.



В Украине принят закон, которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц в учебных заведениях.



Экономика



Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить до 1,5 процентного пункта (п.п.) к росту ВВП Украины на протяжении двух-трех лет, допускает Bank of America в своем аналитическом отчете.



Франция намерена инвестировать в Луганскую область более 100 миллионов евро.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории на начало февраля сложилась критическая ситуация с невыплатой зарплаты работникам «бюджетной сферы». Группировка «ДНР» планирует утвердить временный бюджет до принятия «закона» о бюджете на очередной финансовый год.



Полиция провела обыски на частной шахте имени Святой Матроны в Торецке Донецкой области в рамках уголовного производства о невыплате заработной платы.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Как дипломаты Киева пытаются убедить Москву закончить войну против Украины. Повторит ли президентская партия успех своего лидера на местных выборах там, где побеждает Виктор Медведчук? Что уже происходит в структурах «слуг народа» на Донбассе? Что теперь смотрят жители прифронтовых территорий после кодирования сигнала украинского ТВ.



«Донбасс Реалии»: Кто спровоцировал обострение на Донбассе? Какими будут совместные патрули в регионе? Пойдут ли жители Донецка в украинском патруль? Как выглядит Донецк в 2020 году?

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