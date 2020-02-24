ООС: В полночь на Луганщине была сильная стрельба

Около полуночи обстановка на линии соприкосновения на луганском направлении обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на Донбассе.



По данным украинских военных, незаконные вооруженные формирования выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе поселка Кондрашевская-Новая. Данное оружие запрещено Минскими соглашениями.



В штабе ООС подчеркивают, что боевики с целью провокации сначала обстреляли свои позиции, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного поселка Веселенькое.



Украинские военные отмечают, что «Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей».