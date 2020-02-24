Трамп заявил, что хотел бы увидеть примирение Украины и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть, как Российская Федерация и Украина налаживают отношения после нескольких лет противостояния из-за Крыма и Донбасс. Об этом он заявил журналистам перед тем, как отправиться в Индию, передает «Радио Свобода».



«Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно», — сказал Трамп.



Репортер просил Трампа прокомментировать недавние обвинения президента России Владимира Путина, что другие страны пытаются расколоть Россию и Украину, а также тезис о том, что эти две страны будут мировой супердержавой, если снова будут вместе.



Трамп также добавил, что «это было бы замечательным делом для мира ... Если бы Украина и Россия смогли составить некое соглашение, по-моему, это было бы очень хорошо».

Начиная с 2014 года, Украина не контролирует около 7% своих территорий после того, как Россия аннексировала полуостров Крым, а позже поддержала оружием, личным составом и обучением боевиков в Луганской и Донецкой областях.



Россия отрицает, что является участником конфликта на Донбассе и называет это вооруженное противостояние «гражданской войной».