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По два человека пострадали в результате взрыва газа в Донецке и Мирнограде

Обновлено
24 февраля 2020, 08:36

По два человека пострадали в результате взрыва газа в Донецке и Мирнограде

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Донецке в воскресенье. Об этом сегодня сообщила «МЧС» при группировке «ДНР».

Инцидент произошел в Калининском районе Донецка по улице Краснофлотская в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадало двое мужчин: 1972 и 1975 годов рождения.

Один пострадавший доставлен в больницу, а второй от госпитализации отказался. Привлекались четыре единицы техники и 16 спасателей.

Похожий инцидент произошел вчера и в подконтрольном Украинским властям Мирнограде Донецкой области. Как сообщает ГСЧС, в квартире на первом этаже четырехэтажного дома микрорайона Западный взорвался газовый баллон.

В результате взрыва пострадала женщина, которой была оказана необходимая помощь медицинскими работниками. Вечером того же дня в больницу самостоятельно обратился сожитель хозяйки квартиры. Мужчину осмотрел врач и поставил диагноз — ожоги второй и третей степени обеих кистей рук. Ему была оказана медицинская помощь, в госпитализации не было необходимости.

Фото: ГСЧС

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