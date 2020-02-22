По два человека пострадали в результате взрыва газа в Донецке и Мирнограде

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Донецке в воскресенье. Об этом сегодня сообщила «МЧС» при группировке «ДНР».



Инцидент произошел в Калининском районе Донецка по улице Краснофлотская в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадало двое мужчин: 1972 и 1975 годов рождения.



Один пострадавший доставлен в больницу, а второй от госпитализации отказался. Привлекались четыре единицы техники и 16 спасателей.



Похожий инцидент произошел вчера и в подконтрольном Украинским властям Мирнограде Донецкой области. Как сообщает ГСЧС, в квартире на первом этаже четырехэтажного дома микрорайона Западный взорвался газовый баллон.



В результате взрыва пострадала женщина, которой была оказана необходимая помощь медицинскими работниками. Вечером того же дня в больницу самостоятельно обратился сожитель хозяйки квартиры. Мужчину осмотрел врач и поставил диагноз — ожоги второй и третей степени обеих кистей рук. Ему была оказана медицинская помощь, в госпитализации не было необходимости.

Фото: ГСЧС