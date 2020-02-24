Гончарук заявил о готовности каждого региона к выявлению коронавируса

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все области Украины готовы к выявлению китайского коронавируса.



«Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей», — написал Гончарук в Facebook.



По его словам, правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Премьер подчеркнул, что работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса, добавил Гончарук.



Глава правительства призвал не паниковать и не вестись на провокации.

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