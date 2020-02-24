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Более 900 тысяч жителей ОРДЛО получили украинскую «биометрику»

24 февраля 2020, 10:27

Более 900 тысяч жителей ОРДЛО получили украинскую «биометрику»

По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной миграционной службы Украины, передает Deutsche Welle.

По данным ведомства, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

В целом, по состоянию на март 2019 года, биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу получили 134,2 тысячи жителей временно аннексированного Крыма.

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