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Третьякова: Реестры участников АТО, ВПЛ, ПФУ готовятся для верификации

24 февраля 2020, 12:22

Третьякова: Реестры участников АТО, ВПЛ, ПФУ готовятся для верификации

Реестры участников АТО, переселенцев и Пенсионного фонда уже созданы, но они еще не верифицированы. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщила глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

«Минфин работает, и мы ожидаем расширения верификации в том числе и на реестры участников АТО, ВПЛ, ПФУ и другие реестры, которые находятся в сфере компетенции правительства», — сказала она.

Третьякова рассказала, что верификация в соответствие законам коснулась только семи реестров и баз.

Она заверила, что после создания единой базы реестров и запуска процесса верификации, участие человека в нем будет минимизировано. Верифицировать выплаты будет специальная программа, сравнивая реестры.

«Объекты для контроля будут определяться автоматически, в случаях, когда программа замечает, к примеру, получателя субсидии, который приобрел дачу. Или когда есть данные, что человек утерял паспорт и в тоже время на этот паспорт получают какие-либо социальные выплаты. Сейчас основная задача — создать такую программу», — уточнила глава комитета ВРУ.

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Реестр реестр переселенцев верификация

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