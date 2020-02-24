Третьякова: Реестры участников АТО, ВПЛ, ПФУ готовятся для верификации

Реестры участников АТО, переселенцев и Пенсионного фонда уже созданы, но они еще не верифицированы. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщила глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова.



«Минфин работает, и мы ожидаем расширения верификации в том числе и на реестры участников АТО, ВПЛ, ПФУ и другие реестры, которые находятся в сфере компетенции правительства», — сказала она.



Третьякова рассказала, что верификация в соответствие законам коснулась только семи реестров и баз.



Она заверила, что после создания единой базы реестров и запуска процесса верификации, участие человека в нем будет минимизировано. Верифицировать выплаты будет специальная программа, сравнивая реестры.



«Объекты для контроля будут определяться автоматически, в случаях, когда программа замечает, к примеру, получателя субсидии, который приобрел дачу. Или когда есть данные, что человек утерял паспорт и в тоже время на этот паспорт получают какие-либо социальные выплаты. Сейчас основная задача — создать такую программу», — уточнила глава комитета ВРУ.