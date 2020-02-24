СМИ: НАБУ допросило Ахметова по делу о «пленках Онищенко»

Национальное антикоррупционное бюро допросило олигарха Рината Ахметова в рамках дела о «пленках» бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По его словам, Ахметова вызвали на допрос, так как на аудиозаписях Онищенко пятый президент Петр Порошенко упоминал олигарха.



Ахметов был допрошен в качестве свидетеля 11 февраля.

3 декабря 2019 года стало известно, что Александра Онищенко задержали правоохранители в Германии. В феврале Онищенко попросил политического убежища в Германии.



Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией «Укргаздобыча».