Пограничники будут мерить температуру у прибывших из Италии, чтобы выявить коронавирус

Обновлено. Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что прибывающие в аэропорты «Борисполь» и «Киев» прямыми рейсами из Италии, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку. С завтрашнего дня температуру также будут измерять на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатской области, через который из Италии прибывают около 500 автобусов в неделю.



Украинские пограничники визуально проверяют людей, которые прибыли из Италии, где зафиксирована самая крупная в Европе вспышка коронавируса COVID-19. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «112 Украина».



«Мы визуально можем наблюдать за состоянием здоровья пассажиров и советовать им обратиться к медикам, если будем видеть какую-то угрозу относительно состояния их здоровья», — сказал. Демченко отметил, что в неделю из Италии есть около 20 прямых авиарейсов в аэропорты «Киев» и «Борисполь». В другие аэропорты Украины прямых перелетов из этой страны нет.



Также визуально оценивать состояние здоровья прибывших будут и на сухопутных пунктах пропуска.

Читайте также: Гончарук заявил о готовности каждого региона к выявлению коронавируса

По состоянию на утро понедельника медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли.



Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.