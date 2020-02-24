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Освобожденные из плена «Л-ДНР» через неделю получат по 100 тысяч гривен

24 февраля 2020, 15:25

Освобожденные из плена «Л-ДНР» через неделю получат по 100 тысяч гривен

Украинцы, которых освободили из плена группировок «ДНР»/«ЛНР» в рамках обмена в декабре 2019 года, через неделю получат по 100 тысяч гривен материальной помощи.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по сто тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что освобожденным из плена продолжают оказывать сопровождение и помощь, сделано несколько предложений по трудоустройству и предоставлению жилья. Также люди прошли лечение в госпиталях. Продолжается помощь по зубопротезированию и другим видам восстановления после травм, полученных в плену.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отметила, что Офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан. Пока этот процесс продолжается, людей обеспечили временным жильем, а некоторые выразили желание проживать у своих родных и близких.

Денисова уточнила, что 12 освобожденных из плена до сих пор не определились с местом работы и проживания.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.

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