В Луганске из-за салюта к 23 февраля выбило стекла в цирке

В Луганске в воскресенье вечером группировка «ЛНР» утроила салют по случаю Дня защитника отечества, который отмечает 23 февраля.



В результате фейерверка были выбиты стекла в Луганском цирке. Соответствующее видео сегодня опубликовали в соцсетях.

Салют тоже норм сделали в ЛНРЦирк пострадал в городе pic.twitter.com/ZY3XnqZO34 — Понтий Пилат (@_pontiy_pilat) February 24, 2020

По словам местных жителей, салют велся из боевых гаубиц. Аналогичный салют был 23 февраля и в Донецке, который контролирует группировка «ДНР».



При этом, если в Луганске салют анонсировали сепаратистские СМИ, то в Донецке он оказался неожиданностью.





В местных сообществах в соцсетях многие пользователи критично отнеслись к такому празднованию. Люди отмечают, что с тревогой воспринимают неожиданные громкие взрывы после активных боевых действий 2014-2015 годов.