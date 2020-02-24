Экс-помощник Пшонки стал советником зампредседателя офиса Зеленского

Бывший помощник Артема Пшонки Вадим Слюсарев стал советником первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Офиса президента Украины, Слюсарев Вадим Алексеевич является советником первого заместителя руководителя Офиса президента Украины (вне штата)», — сообщили в ведомстве журналистам.



Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший») проанализировали, кто представлял интересы партии «Слуга народа» на Харьковщине, и обнаружили: ряд уполномоченных лиц кандидатов от президентской политсилы в мажоритарных округах работали в фирмах Вадима Слюсарева или имели с его компаниями совместные контакты.



Среди народных депутатов-мажоритарщиков от партии «Слуга народа» со Слюсаревым, как обнаружили «Схемы», связанные победитель в 170-м округе Андрей Одарченко, в 173-м — Александр Бакумов, в 179-м — Алексей Кучер (ныне председатель Харьковской ОГА) и в 181-м — Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую ​​связь со Слюсаревым или заверили, что просто знакомы с ним.



На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба «Слуги народа» Павлу Сушку.



Председатель Харьковского областного штаба президентской партии и № 28 в списке Павел Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу «Слуги народа» в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Вадим Слюсарев — экс-помощник сына генпрокурора Януковиче Виктора Пшонки — Артема Пшонки.



Он также долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе, а затем ушел в бизнес. Его компании преимущественно занимаются управлением арендованного имущества.