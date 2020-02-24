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Сюмар: Российское ТВ на Донбассе уже не блокируется

24 февраля 2020, 18:38

Сюмар: Российское ТВ на Донбассе уже не блокируется

Народный депутат Виктория Сюмар от партии «Европейская солидарность», подтвердила данные экс-секретаря СНБО Александра Турчинова об отключении системы блокировки российского сигнала вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом пишет «Детектор медиа».

«Отключение произошло сразу после президентских выборов, я неоднократно об этом говорила. Ведь беспрепятственная трансляция российских телеканалов в зоне разграничения существенно дестабилизирует ситуацию в регионе», - заявила она. Однако теперь, по словам Сюмар, министерство обороны не выделяет средства на их обслуживание.

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Александр Турчинов в интервью YouTube-каналу «Исландия» заявил, что на Донбассе полгода назад отключили систему для блокировки сигнала российских телеканалов.

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