Сюмар: Российское ТВ на Донбассе уже не блокируется

Народный депутат Виктория Сюмар от партии «Европейская солидарность», подтвердила данные экс-секретаря СНБО Александра Турчинова об отключении системы блокировки российского сигнала вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом пишет «Детектор медиа».



«Отключение произошло сразу после президентских выборов, я неоднократно об этом говорила. Ведь беспрепятственная трансляция российских телеканалов в зоне разграничения существенно дестабилизирует ситуацию в регионе», - заявила она. Однако теперь, по словам Сюмар, министерство обороны не выделяет средства на их обслуживание.

Александр Турчинов в интервью YouTube-каналу «Исландия» заявил, что на Донбассе полгода назад отключили систему для блокировки сигнала российских телеканалов.