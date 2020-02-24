В Украине разыскивают четверых «казаков», которые похищали людей на Луганщине

Прокуратура Луганской области объявила во всеукраинский розыск четверых участников незаконных вооруженных формирований. Боевикам «Казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского» сообщили о подозрении в похищении людей и насилии над ними.



По данным следствия, боевики в мае-июле 2014 года похитили шестерых жителей Лисичанска, который на тот момент находился под контролем группировки «ЛНР».



«Указанные лица насильно удерживали похищенных жителей под вооруженной охраной, заставляли их против воли копать окопы и траншеи, строить блиндажи, составлять защитные баррикады и тому подобное. Указанные укрепления возводились в направлении Северодонецка.



Следствие подозревает боевиков по девяти статьям Уголовного кодекса, среди которых не только похищение человека, но и незаконное обращение с оружием, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны.