На меткомбинате Мариуполя среди металлолома нашли 19 боеприпасов

В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича работники обнаружили 19 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Предметы, похожие на боеприпасы 23 февраля работники обнаружили среди металлолома – на копровой площадке.

На следующий день пиротехники спасательной службы обезвредили 19 взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда калибром 125мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 122 мм, 6 артиллерийских снарядов калибром 100 мм, 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 3 артиллерийских снаряда калибром 30 мм, 1 противотанковую мину ТМ-62, 1 противопехотную мину ПОМЗ, 1 минометную мину калибром 120 мм.