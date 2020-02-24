Часть Донецкой области может подтопить, если не выдержит дамба в Клебан-Быке

В Донецкой области ряд городов может пострадать от наводнения. Об этом говорится в сюжете телеканала «Донбасс». Инженеры предупреждают, что дамба водохранилища в Клебан-Быке в Константиновском районе из-за аварийного состояния может не выдержать обильных осадков.



«Если весь объем прудов, которые идут по двум водоразделам от Водяного и от Архангельского – это 10 прудов – может объем воды прибавить 10-15 миллионов к теперешним 23 миллионам, то есть под 40 миллионов, то от этого потока воды пострадают Иванополье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск», – рассказал бывший директор дамбы Юрий Байгуш.



Данную информацию подтверждают и в городском совете Краматорска.



«По имеющимся расчетам при прорыве дамбы водохранилища вода может достичь самого южного поселка Краматорска – Малотарановки где-то за 9 часов. Ну, и в старой части города – там, по-моему, 13 с половиной часов», – рассказад начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Краматорского городского совета Сергей Кукочка.



По информации начальника Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергея Трофанчука, на ремонт водохранилища потребуется около 50 миллионов гривен. Эти деньги чиновники планируют получить из государственной и областной целевых программ по восстановлению инфраструктуры Донбасса.