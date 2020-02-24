Смерть на КПВВ и украинские биопаспорта для жителей Донецка. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты в малайзийский «Боинг» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил нидерландский следователь, глава JIT Фред Вестербеке.



Общество



В Луганске вечером 23 февраля группировка «ЛНР» устроила салют по случаю Дня защитника отечества, который отмечают на оккупированной территории Донбасса. В результате фейерверка были выбиты стекла в местном цирке.



По состоянию на середину февраля-2020 оформлено и выдано более 950 тысяч украинских паспортов для выезда за границу людям, которые зарегистрированы на оккупированных территориях Донецкой или Луганской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной миграционной службы Украины.



С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях будут работать по весеннему графику.



На КПВВ «Марьинка» Донецкой области 24 февраля утром умер 80-летний мужчина, который вместе с женой ехал из Макеевки в Днепр.



Боевые действия



В ночь на 24 февраля обстановка на линии соприкосновения на луганском направлении обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что боевики с целью провокации сначала обстреляли свои позиции, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного поселка Веселенькое, а затем выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе поселка Кондрашевская-Новая.

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