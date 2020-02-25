Штаб рассказал о шести обстрелах на Донбассе

В понедельник, 24 февраля, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, и с начала текущих суток совершили еще один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Там уточнили, что вчера боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, отметили в штабе.



Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Песок, Талаковки, Новотошковского, Шум.



С начала текущих суток боевики из 82-мм миномета выпустили 5 мин по позициям ВСУ у Талаковки. За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе.