Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб рассказал о шести обстрелах на Донбассе

25 февраля 2020, 08:11

Штаб рассказал о шести обстрелах на Донбассе

В понедельник, 24 февраля, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, и с начала текущих суток совершили еще один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Там уточнили, что вчера боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, отметили в штабе.

Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Песок, Талаковки, Новотошковского, Шум.

С начала текущих суток боевики из 82-мм миномета выпустили 5 мин по позициям ВСУ у Талаковки. За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе.

Еще по теме

События
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
08:27
Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе
23:44
Смерть на КПВВ и украинские биопаспорта для жителей Донецка. Главное за день
15:57
В Луганске из-за салюта к 23 февраля выбило стекла в цирке
12:10
В Донецке задымился троллейбус
11:39
КПВВ на Донбассе с 1 марта перейдут на новый график работы
08:36
По два человека пострадали в результате взрыва газа в Донецке и Мирнограде
17:15
23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли
16:28
«ЛНР» пригрозила максимальной интеграцией с РФ из-за желания Украины изменить «Минск»
15:39
ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»
12:44
ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля
22:10
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
17:08
«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля
14:57
В центре Донецка трамвай сошел с рельсов
12:23
Заводы «ДНР» выплатили зарплату за декабрь в конце февраля
все новости
09:37
«Слуга народа» посоветовал не искать «папиков» в Раде этого созыва
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
08:44
Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации
08:27
Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе
08:11
Штаб рассказал о шести обстрелах на Донбассе
23:44
Смерть на КПВВ и украинские биопаспорта для жителей Донецка. Главное за день
22:59
Часть Донецкой области может подтопить, если не выдержит дамба в Клебан-Быке
22:20
На Донетчине объявлено штормовое предупреждение
21:25
В Краматорске 8 марта активисты выступят против домашнего насилия
20:29
На меткомбинате Мариуполя среди металлолома нашли 19 боеприпасов
19:24
В Украине разыскивают четверых «казаков», которые похищали людей на Луганщине
18:38
Сюмар: Российское ТВ на Донбассе уже не блокируется
17:30
Сотрудники СБУ предстанут перед судом за вымогательство «откатов» на подрядах для «Артемсоли»
16:56
Экс-помощник Пшонки стал советником зампредседателя офиса Зеленского
16:40
Пограничники будут мерить температуру у прибывших из Италии, чтобы выявить коронавирус
все новости
ВИДЕО
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция