Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе

25 февраля 2020, 08:27

Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе

В результате сильных порывов ветра к утру вторника было обесточено 25 населенных пунктов в Донецкой области и 3 в Луганской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Всего были обесточены 504 населенных пункта в 12 областях Украины. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Без электроснабжения также остались абоненты и на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

В «МЧС» при группировке «ДНР» уточнили, что это около 16,5 тысяча абонентов городов и районов. Так, частично обесточены Кировский, Пролетарский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка — 5000 абонентов и восемь социальных объектов, а также Центрально-городской, Кировский, Советский и Червоногвардейский районы Макеевки — 7281 абонент и три социальных объекта.

Кроме того, вследствие стихии без электроснабжения находятся 4190 абонентов в Харцызске, Торезе, Шахтерском, Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах. Ведутся восстановительные работы

На неподконтрольной Луганщине, по данным «МЧС ЛНР», обесточены почти 3,9 тысяча абонентов. В частности, электроснабжение отсутствует у 668 абонентов Красного Луча, 2 160 — Краснодонского района, 576 — Лутугинского района и 475 — Славяносербского района. Ремонт запланирован на сегодня.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
08:27
Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе
23:44
Смерть на КПВВ и украинские биопаспорта для жителей Донецка. Главное за день
15:57
В Луганске из-за салюта к 23 февраля выбило стекла в цирке
12:10
В Донецке задымился троллейбус
11:39
КПВВ на Донбассе с 1 марта перейдут на новый график работы
08:36
По два человека пострадали в результате взрыва газа в Донецке и Мирнограде
17:15
23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли
16:28
«ЛНР» пригрозила максимальной интеграцией с РФ из-за желания Украины изменить «Минск»
15:39
ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»
12:44
ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля
22:10
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
17:08
«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля
14:57
В центре Донецка трамвай сошел с рельсов
12:23
Заводы «ДНР» выплатили зарплату за декабрь в конце февраля
все новости
09:37
«Слуга народа» посоветовал не искать «папиков» в Раде этого созыва
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
08:44
Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации
08:27
Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе
08:11
Штаб рассказал о шести обстрелах на Донбассе
23:44
Смерть на КПВВ и украинские биопаспорта для жителей Донецка. Главное за день
22:59
Часть Донецкой области может подтопить, если не выдержит дамба в Клебан-Быке
22:20
На Донетчине объявлено штормовое предупреждение
21:25
В Краматорске 8 марта активисты выступят против домашнего насилия
20:29
На меткомбинате Мариуполя среди металлолома нашли 19 боеприпасов
19:24
В Украине разыскивают четверых «казаков», которые похищали людей на Луганщине
18:38
Сюмар: Российское ТВ на Донбассе уже не блокируется
17:30
Сотрудники СБУ предстанут перед судом за вымогательство «откатов» на подрядах для «Артемсоли»
16:56
Экс-помощник Пшонки стал советником зампредседателя офиса Зеленского
16:40
Пограничники будут мерить температуру у прибывших из Италии, чтобы выявить коронавирус
все новости
ВИДЕО
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция