Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе

В результате сильных порывов ветра к утру вторника было обесточено 25 населенных пунктов в Донецкой области и 3 в Луганской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



Всего были обесточены 504 населенных пункта в 12 областях Украины. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Без электроснабжения также остались абоненты и на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.



В «МЧС» при группировке «ДНР» уточнили, что это около 16,5 тысяча абонентов городов и районов. Так, частично обесточены Кировский, Пролетарский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка — 5000 абонентов и восемь социальных объектов, а также Центрально-городской, Кировский, Советский и Червоногвардейский районы Макеевки — 7281 абонент и три социальных объекта.



Кроме того, вследствие стихии без электроснабжения находятся 4190 абонентов в Харцызске, Торезе, Шахтерском, Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах. Ведутся восстановительные работы



На неподконтрольной Луганщине, по данным «МЧС ЛНР», обесточены почти 3,9 тысяча абонентов. В частности, электроснабжение отсутствует у 668 абонентов Красного Луча, 2 160 — Краснодонского района, 576 — Лутугинского района и 475 — Славяносербского района. Ремонт запланирован на сегодня.