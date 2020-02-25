В январе пенсии получили более 600 тысяч пенсионеров переселенцев

В январе 2020 года пенсии получили 632,4 тысячи пенсионеров из числа переселенцев. Общая сумма выплаченных пенсий составила 3 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, которые обнародовала глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.



Отмечается, что средний размер пенсии — 4714,78 гривен.



По информации Пенсионного фонда, в января 2020 года поступило 1,3 тысячи обращений от внутренне перемещенных лиц о проведении выплаты пенсий по новому месту жительства.

Верховная Рада Украины отправила на доработку в парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов законопроект № 2083-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию, которым упрощается получение пенсии внутренне перемещенными лицами и пенсионерами, которые остаются на временно оккупированных территориях.