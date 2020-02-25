Глава Минздрава призвала не называть коронавирус из Китая «смертельным»

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала СМИ не называть коронавирус COVID-19 «смертельным». Об этом она заявила во время включения из санатория в Новых Санжарах, где осталась на обсервацию вместе с эвакуированными из Китая.



«Чтобы потом не было, что МОЗ не коммуницирует. Вы употребляете выражение "смертельный вирус". Если мы говорим, что вирус смертельный, то это когда у него высокая летальность. Этот вирус имеет летальность невысокую. На сегодняшний день, Китай дает вспышку очень концентрированную — только у 2% отдельной возрастной группы проявляется летальность», — сказала Скалецкая ведущему.



Она добавила, что грипп, который есть в Украине, имеет более высокую летальность. «Вы же не говорите, что в Украине есть смертельный грипп... Умирают от многих других болезней, но если мы каждую болезнь будем называть смертельной, то будем сеять панику», — подчеркнула министр.



Скалецкая призвала украинцев ответственно относится к своему здоровью. В частности, соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу в случае высокой температуры и недомогания.

По оценке SCMP, число инфицированных новым коронавирусом во всех странах превысило 80 тысяч человек. Умерли 2704 заразившихся, выздоровели — почти 27,5 тысячи человек. В Китае от инфекции погибли 2663 человека, в остальных странах — еще 37 человек.