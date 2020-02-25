Жительницу Мариуполя подозревают в призывах «присоединяться к России»

Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, 26 августа 2019 женщина разместила в сети Интернет материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.



«Разместила на своей странице в социальной сети для максимального распространения призывы гражданам брать в руки оружие и выходить на митинги, а также разместила и призвала максимально распространить публичное обращение к жителям Юго-Восточной территории Украины с призывом "присоединяться к России"», — говорится в сообщении.



Мариупольчанке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.



Досудебное расследование продолжается.