Секретарь СНБО оценил возможность выборов на Донбассе осенью в 50%

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Лига.net» оценивает возможность проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью этого года в 50%.



Так он прокомментировал слова бывшего спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который сказал «Европейской правде», что не верит в возможность проведения таких выборов в этом году.



«Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%», — отметил Данилов.



Также он хотел бы, чтобы Украина успела в этом году поставить пограничников на участке границы с Россией, а также организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад. «Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти», — подчеркнул секретарь СНБО.

У президента Владимира Зеленского рассчитывают, что следующий саммит «нормандской четверки» позволит провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольной территории Донбасса.