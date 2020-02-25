На Донетчине прекратили водоснабжение из-за пробоины в Южнодонбасском водопроводе

На Южнодонбасском водопроводе после ремонта 20 февраля при заполнении была обнаружена новая утечка- на расстоянии примерно одного километра от предыдущей. Об этом сообщается на сайте КП «Компания «Вода Донбасса».



«Подача воды по водоводу остановлена. Поврежденный участок находится в зоне боевых действий, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении согласования для выполнения ремонтных работ», — говорится в сообщении.



15 февраля произошел порыв на Южнодонбасском водоводе в «серой» зоне в районе села Первомайское. Восстановили водоснабжение 22 февраля.