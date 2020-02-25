Беспилотник ОБСЕ трижды глушили над неподконтрольной Луганщиной

Во время выполнении полета над неподконтрольными районами Луганской области 22 февраля беспилотник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ трижды подвергся глушению. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В трех случаях при выполнении полета над неподконтрольными правительству районами вблизи н. п. Донецкий (49 км к западу от Луганска) и н. п. Голубовка (бывш. Кировск; 51 км к западу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно в результате глушения)», — говорится в отчете.



Во всех трех случаях наблюдатели благополучно приземлили аппарат.



В миссии отметили, что помехи сигнала могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.