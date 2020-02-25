Россия отпустила задержанных украинских рыбаков, сообщил нардеп

Четырех украинских рыбаков, которых задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России 15 февраля в западной части Азовского моря, освобождены. Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Павел Мельник в Facebook.



«Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освобождены! Максим Терехов связался по телефону с родственниками», — написал Мельник.



Он также добавил, что домой рыбаки будут возвращаться на том же судне, на котором были задержаны.



Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что ведомство занимается проверкой достоверности этой информации.



«Мы также обратили внимание на информацию, они могут вернуться на материковую Украину тем плавсредством, на котором были задержаны. Или же, конечно, они могут вернуться через один из контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице. Точно говорить об этой ситуации можно будет тогда, когда пограничники встретят данных лиц», — сказал он.



По возвращении с рыбаками будет проведена беседа, установлены все обстоятельства и затем принято правовое решение, отметил Демченко.

Судно с четырьмя украинцами вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Российские пограничники 15 февраля сообщили о его задержании в западной части моря. Суд арестовал их на 10 суток.



В ответ украинская прокуратура открыла уголовное производство за незаконное лишение свободы и захват судна.