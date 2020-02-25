Бывший генпродюсер NewsOne перешел на телеканал Ахметова

Бывший генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов стал советником директора «Медиа Группы Украина» Евгения Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.



На новом месте работы Голованов займется созданием линейки политических программ, которые будут выходить в прайм-тайм на информационном телеканале «Украина 24».



Голованов сообщил об уходе с NewsOne 19 февраля, без объяснения причин.

Василий Голованов три года работал на телеканале News One, где был автором и ведущим программ — «Большой вечер», «Украинский формат», «Противостояние». В апреле 2018 года стал генпродюсером News One.



Телеканал «Украина 24» входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова. Канал начал вещание в декабре.