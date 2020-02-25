«Он аферист?»: Зеленский передаст правоохранителям жалобу шахтеров на Кропачева

Президент Владимр Зеленский получил жалобу от работников обогатительных фабрик «Украина», «Мирноградская» и «Россия» на их владельца Виталия Кропачева относительно пятимесячной невыплаты зарплат и пообещал передать ее в правоохранительные органы. Об этом он сказал на совещании работников угольной отрасли.



Услышав жалобы в адрес владельца угольных предприятий, Зеленский спросил у зала: «Кропачев — он аферист?»



Зеленский добавил, что когда ему ставят задачу, то он «как дрессированный пес».



«Кропачев — услышал. Потом вы сказали [экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь] Насалик. Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются», — подчеркнул президент в ответ на обвинения в адрес Насалика за якобы изъятое у шахты «Украина» оборудование.

Виталий Кропачев был «смотрящим» в угольной отрасли во времена президентства Петра Порошенко и имел влияние на государственную компанию «Центрэнерго».



В июле 2019 года СМИ узнали, что новым «смотрящим» стал бывший директор «Донбасского рассчетно-финансового центра» Виталий Беляков. Инициатором смены куратора угольной отрасли стал олигарх Игорь Коломойский, а предприятия его группы «Приват» начали сотрудничество с государственным «Центрэнерго», покупая у него дешевую электроэнергию.



Сейчас правительство хочет приватизировать «Центрэнерго».