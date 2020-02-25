В ходе обстрелов в Орехово на Луганщине повреждены три дома

Фото: Facebook / гуманитарная миссия «Пролиска»

В результате обстрелов 18 — 24 февраля в селе Орехово Луганской области были повреждены три дома, пострадавших нет. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».



Отмечается, что на улице Центральная в двух домах взрывной волной выбило стекла. Также во время обстрелов было повреждено остекление дома по улице Южная.



Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска — Золотое» передали жителям материалы для экстренных ремонтов, предоставленные Aгентством ООН по делам беженцев в Украине, — тарпаулин и полиэтиленовую пленку.