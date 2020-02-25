Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ходе обстрелов в Орехово на Луганщине повреждены три дома

25 февраля 2020, 17:11

В ходе обстрелов в Орехово на Луганщине повреждены три дома

Фото: Facebook / гуманитарная миссия «Пролиска» Фото: Facebook / гуманитарная миссия «Пролиска»

В результате обстрелов 18 — 24 февраля в селе Орехово Луганской области были повреждены три дома, пострадавших нет. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».

Отмечается, что на улице Центральная в двух домах взрывной волной выбило стекла. Также во время обстрелов было повреждено остекление дома по улице Южная.

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска — Золотое» передали жителям материалы для экстренных ремонтов, предоставленные Aгентством ООН по делам беженцев в Украине, — тарпаулин и полиэтиленовую пленку.

Еще по теме

Места
Орехово

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:27
Беспилотник ОБСЕ трижды глушили над неподконтрольной Луганщиной
12:37
«ДНР» отказалась от бумажной версии газеты
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
08:27
Непогода оставила без света населенные пункты по обе стороны на Донбассе
23:44
Смерть на КПВВ и украинские биопаспорта для жителей Донецка. Главное за день
15:57
В Луганске из-за салюта к 23 февраля выбило стекла в цирке
12:10
В Донецке задымился троллейбус
11:39
КПВВ на Донбассе с 1 марта перейдут на новый график работы
08:36
По два человека пострадали в результате взрыва газа в Донецке и Мирнограде
17:15
23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли
16:28
«ЛНР» пригрозила максимальной интеграцией с РФ из-за желания Украины изменить «Минск»
15:39
ОБСЕ сообщила о длинных очередях на блокпостах «ДНР»
12:44
ОБСЕ рассказала о жителе Луганщины, который был ранен во время боя 18 февраля
22:10
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
17:08
«ДНР» отложила открытие новых пунктов пропуска до июля
все новости
18:49
Из-за слов продюсера «1+1» об украинском языке полиция открыла уголовное производство
18:04
ООН: За шесть лет на Донбассе погибли более 3 тысяч человек
17:11
В ходе обстрелов в Орехово на Луганщине повреждены три дома
17:04
В YouTube заблокировали телеканал «ДНР»
16:13
«Он аферист?»: Зеленский передаст правоохранителям жалобу шахтеров на Кропачева
15:55
Россия отпустила задержанных украинских рыбаков
15:51
Бывший генпродюсер NewsOne перешел на телеканал Ахметова
14:27
Беспилотник ОБСЕ трижды глушили над неподконтрольной Луганщиной
14:22
Зеленский предложил ДТЭК помочь с приватизацией «Центрэнерго» и неприбыльных шахт
13:56
Новый вице-премьер Шмыгаль займется трансформацией угольных регионов
13:45
Россия назначила торгового представителя в Украине. Впервые с 2012 года
13:23
Поручения Зеленского по решению проблем угольной отрасли. Главное
13:08
СНБО: 156 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса получили российские паспорта
12:49
Зеленский за два месяца поручил погасить долги перед шахтерами
12:37
«ДНР» отказалась от бумажной версии газеты
все новости
ВИДЕО
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция