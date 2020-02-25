Из-за слов продюсера «1+1» об украинском языке полиция открыла уголовное производство

Следователи Подольского управления полиции Киева начали уголовное производство из-за слов продюсера телеканала «1+1» Елены Еремеевой об украинском языке. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на слова заместителя директора Департамента коммуникации МВД Ярослава Тракало. Он пояснил, что сейчас правоохранители проверяют факты, изложенные в заявлении народного депутата «Евросолидарности» Владимира Арьева.



Производство открыто по части 1 статьи 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет.



В феврале 2020 года Еремеева во время презентации нового сезона канала сказала: «Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии».



По ее словам, весной «1+1» покажет мелодрамы на русском языке, потому что украинский сложнее для этого жанра. Кроме того, она отметила, что «артистам пока еще трудно работать на украинском», что «увеличивает продолжительность создания и влияет на бюджет».



В комментарии «УП.Життя» Еремеева рассказала, что в этом разговоре речь не шла «о любом предубеждении» со стороны телеканала, а лишь «о производственных нюансах».