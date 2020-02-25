В Мариуполе служебное авто полиции попало в ДТП, пострадала женщина

В Мариуполе сотрудник патрульной полиции Киева, находясь за рулем служебного автомобиля, не справился с управлением и наехал на другой автомобиль. В результате ДТП пассажирка автомобиля полиции получила телесные повреждения. Служебный автомобиль полиции врезался в гараж.

По данному факту открыто уголовное производство, делом занимаются следователи территориального управления Государственного бюро расследований.



Если будет доказана вина водителя служебного автомобиля полиции, самая мягкая мера наказания – штраф, самая суровая – лишение свободы до 3 лет.