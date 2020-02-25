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Ходаковский рассказал об убийстве в подразделении боевиков

25 февраля 2020, 23:05

Ходаковский рассказал об убийстве в подразделении боевиков

Бывший «секретарь Совбеза ДНР» Александр Ходаковский заявил, что один из боевиков незаконного вооруженного формирования «Восток», которым он ранее руководил, убил российского «добровольца» и бежал в Россию.

В своем Telegram-канале Ходаковский опубликовал фото человека, который в социальных сетях называет себя Олегом Кадетом. По утверждению Ходаковского, Кадет «задушил голыми руками российского добровольца, служившего с ним в одном подразделении у меня в Востоке».

«Мы думали, что его уже препроводили в места не столь отдаленные - мои оперативники передали соответствующую информацию российским правоохранительным органам. Но нет - рисуется в соцсетях…», - написал Ходаковский.

В другом посте он добавил, что «вышли на это преступление, расследуя другое». По словам члена «ДНР», он ожидал реакции российских правоохранителей на произошедшее, но результата нет.

«Тогда было немало текучки и кадровой неразберихи, добровольцев фиксировали только по позывным, опасаясь утечки информации. Это несколько позже, уже после окончательной интеграции в Корпус завели полноценные личные дела, но тогда правила были иные. К тому же мы ждали реакции российской правоохранительной системы, но ожидание затянулось…», - напсиал Ходаковский.

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