Проблемы с медиа «ДНР» и российские паспорта у жителей Донецка. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил возможность проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью этого года в 50%.



Личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году «Боинге» малайзийских авиалиний МН17 будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.



Общество



Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт подконтрольного группировке «ДНР» телеканала «Юнион». На телеканал пожаловался украинский YouTube-канал InTime Ukraine. В жалобе было указано, что «Юнион» использовал их видео.



Группировка «ДНР» отказалась от печати бумажной версии газеты «Донецкое время» с января 2020 года из-за высокой стоимости ее производства.



Российские паспорта по упрощенной процедуре получили 156 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей.



Боевые действия



За шесть лет боевых действий на востоке Украины погибли более 3350 мирных жителей, среди них — 147 детей. Об этом сообщил заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека Бенжамин Моро. Речь идет о жителях по обе стороны линии соприкосновения.



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов в результате обстрелов в неподконтрольных правительству Золотом-5 (Михайловке) Луганской области и в Александровке Донецкой области. Кроме этого наблюдатели сообщили, что беспилотник Миссии в очередной раз подвергся глушению. Это произошло 22 февраля во время полета над неподконтрольными районами Луганской области.

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